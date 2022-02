Napoli-Inter, le ultime di formazione: D’Ambrosio a destra, la scelta su Sanchez

Le ultime da Appiano in vista di Napoli-Inter

Inzaghi si affiderà ai titolari senza se e senza ma, l'unica differenza ovviamente è in difesa dove il tecnico piacentino sembra voler puntare su D'Ambrosio (con Skriniar slittato a sinistra e de Vrij al centro) per sostituire l'infortunato Bastoni (qui le sue condizioni). In attacco Dzeko-Lautaro con Sanchez che scalpita dalla panchina. Intanto Caicedo è tornato a lavorare in gruppo: se oggi confermerà i miglioramenti, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche lui ci sarà a Napoli. Per il resto formazione classica: