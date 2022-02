Bastoni, l’allarme è rientrato: le sue condizioni verso il Liverpool

C'è ottimismo in casa Inter per riaverlo in campo contro i Reds

Alessio Murgida

Nelle ultime ore è cresciuto l'ottimismo in casa Inter. Bastoni punta il Liverpool e ce la può fare: ieri sera il difensore nerazzurro non provava più dolore alla caviglia, il gonfiore era meno evidente e ha lavorato a parte senza particolari problemi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è la speranza di vederlo in campo mercoledì sera in un match importante e suggestivo per l'Inter che intanto andrà a Napoli con un D'Ambrosio in più a destra e Skriniar slittato a sinistra.