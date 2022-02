Lautaro, Sanchez, Dzeko o… la mossa a sorpresa? Il futuro dell’attacco dell’Inter

L'Inter di Inzaghi, pur veleggiando a un'ottima media goal, sembra peccare di un vero e proprio bomber là davanti. La squadra gira e crea tanto, ma spesso si è avuta l'impressione di non avere abbastanza killer instinct per azzannare la preda e chiudere le partite. È successo con la Lazio, con il Real Madrid e con il Milan, per esempio. Ecco perché vogliamo cercare di capire quale può essere il sentiero giusto per questa parte finale di stagione. Chi è davvero il titolare inamovibile in questo attacco? E chi potrebbe diventarlo nei prossimi mesi? Scopriamolo insieme.