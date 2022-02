VIDEO – Rinnovo Perisic, derby di Coppa e ultime verso Napoli – INTER NEWS

Appuntamento questa sera con la diretta delle 19.30

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali di Passione Inter. I temi caldi di questa serata spaziano tra campo e mercato, quest'ultimo limitatamente ai rinnovi. E' notizia di ieri che - dopo il 4-0 del Milan sulla Lazio in Coppa Italia - l'Inter avrà una doppia chance per rifarsi dell'ultima sconfitta nel derby, visto che nel doppio incontro in semifinale troverà proprio i rossoneri. Senza perdere di vista, ovviamente, la sfida di sabato contro il Napoli che dirà molto in chiave Scudetto. Punto rinnovi: si avvicina quello di Handanovic, torna d'attualità quello di Perisic e si aprono spiragli anche per la permanenza di Sanchez. Seguici e commenta con noi tutte le notizie dal mondo Inter!