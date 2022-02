Inter, il punto sugli infortuni: Bastoni punta il Liverpool, Correa e Gosens ancora ai box

Caicedo in dubbio per Napoli-Inter

L' Inter si prepara agli impegni ravvicinati con Napoli e Liverpool con l'incognita di alcuni infortuni e indisponibilità che potrebbero creare qualche grattacapo a Simone Inzaghi , al lavoro ad Appiano Gentile anche per recuperare quegli elementi che, attualmente, non versano in condizioni fisiche ottimali. Su Alessandro Bastoni , uscito prima dell'intervallo di Inter- Roma con la caviglia malconcia, c'è un cauto ottimismo: l'obiettivo è averlo disponibile contro il Liverpool il 16 febbraio. Cauto ottimismo anche sulla squalifica, che, a prescindere dall'infortunio, a oggi lo terrà lontano dai campi della Serie A per due turni: si punta a ridurre la sanzione a una giornata.

E' rientrato parzialmente in gruppo anche Caicedo: l'attaccante sta continuando il suo processo di recupero e si sta addirittura ragionando di una sua possibile convocazione per Napoli-Inter, partita per la quale rimane in dubbio. Non si parla ancora di rientro, invece, per Joaquin Correa e Robin Gosens: i due stanno continuando a svolgere lavori personalizzati, in ossequio ai rispettivi percorsi di recupero predisposti per loro dallo staff nerazzurro.