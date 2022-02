Inter, ora Sanchez ha conquistato tutti: rinnovo in vista?

Possibile che i nerazzurri gli propongano di restare ora

Pietro Magnani

Il futuro di Alexis Sanchez sembrava "segnato" fino a qualche settimana fa. Tutti davano per scontato che il cileno a fine stagione avrebbe salutato l'Inter, in virtù del rendimento altalenante e dei tanti infortuni, a dispetto dell'enorme ingaggio percepito. Tuttavia, dopo il goal decisivo in Supercoppa Italiana, qualcosa è cambiato. Il Nino Maravilla è da più di un mese il miglior attaccante della squadra, sia dal punto di vista realizzativo che per le prestazioni.

Questo inevitabilmente sta portando l'Inter a fare delle riflessioni sul suo futuro, che ora sembra un po' meno scritto. O perlomeno molto più vicino a Milano rispetto a prima. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'addio ora non è più scontato, specie se la stagione dovesse finire magari con un altro Scudetto. L'ingaggio di 7 milioni è proibitivo, specie per un 33 enne poco integro fisicamente. Va detto però che è difficile che Sanchez trovi un contratto simile ad accompagnarlo a fine carriera, perciò è possibile che l'Inter proponga un rinnovo, magari con lo stipendio spalmato su più stagioni.

Quasi certamente Sanchez partirà titolare o contro il Napoli o contro il Liverpool e ogni occasione è buona per lui per mettersi in mostra e convincere sempre più la dirigenza. Un Sanchez così è evidentemente meglio averlo dalla propria parte: può svoltare una stagione intera se è in giornata.