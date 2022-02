Correa sull’Inter: “Essere qui è un sogno, voglio vincere insieme a Lautaro”

Le parole del Tucu

"Anche Eto'o, quando ero alla Sampdoria, mi ha aiutato parecchio. Era ancora un giocatore pazzesco e mi dava tanti consigli. Al Siviglia in Spagna stavo bene, lì si gioca un calcio meno tattico rispetto all'Italia. Poi sono tornato in Italia alla Lazio e abbiamo vinto la Supercoppa. Ho ricordi bellissimi delle vittorie coi biancocelesti, la gente mi ha fatto sentire a casa. Sono stati 3 anni che porterò nel cuore. Inzaghi? Mi lascia essere me stesso. Mi dice di puntare l'avversario, di saltarlo".

"Lautaro? Abbiamo un bellissimo rapporto personale, stare insieme ci aiuterà anche a giocare di più insieme, sia in Nazionale che con l'Inter. Tutti e due vogliamo vincere. Il mio arrivo all'Inter? Non penso chiuda un cerchio. Per me è un punto di partenza, un sogno. Credo sia bello guardarsi indietro pensando al futuro".