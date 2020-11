Dalla Spagna – Anche l’Inter su Marcelo: l’affare può decollare a gennaio

La prova di Ferland Mendy dello scorso martedì contro l’Inter ha dato un ulteriore conferma al Real Madrid di aver trovato il perfetto erede di Marcelo. Nonostante in fase offensiva il francese non garantisca ancora lo stesso indice di pericolosità del brasiliano, è soprattutto in fase difensiva che l’ex Lione sta piacendo a Zinedine Zidane per l’equilibrio che riesce a conferire all’intero reparto. Da qui, dunque, è nata la possibilità di poter sacrificare proprio Marcelo per ottenere un ingente risparmio sul monte ingaggi.

Il contratto del terzino brasiliano, come ricordato da Todo Fichajes, scadrà nell’estate del 2022. Secondo il portale spagnolo, oltre alla Juventus, anche l’Inter si sarebbe iscritta alla corsa per l’esterno del Real Madrid. I blancos, che il prossimo gennaio vorrebbero bloccare con un pre-contratto Alaba in vista della scadenza di giugno con il Bayern Monaco, potrebbero liberarsi di Marcelo già nel mercato di riparazione. Per il nazionale verdeoro è stata fissata una valutazione tra i 10 e 12 milioni di euro.

