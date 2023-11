Inter, Marotta e Ausilio hanno un sogno per la difesa: ecco il nome

La stagione è nel suo vivo, ma la dirigenza dell’Inter guarda già al futuro in cerca di occasioni per rafforzare la rosa. Particolare attenzione è data ai possibili colpi a basso, ma Ausilio e Marotta ragionano anche su alcuni investimenti più corposi.

Il sogno si chiama Giorgio Scalvini. Lo racconta Tuttosport: il difensore dell’Atalanta piace molto per diverse ragioni: l’età, la duttilità tecnica e la sua italianità, un fattore sul quale Marotta punta molto. Non a caso, già oggi lo zoccolo azzurro all’Inter è molto solido e corposo.

Il classe 2003 sarebbe un colpo in prospettiva di altissimo spessore, che permetterebbe all’Inter di avviare il ricambio generazionale in difesa. Tuttavia, non mancano gli ostacoli: in primis il prezzo, che difficilmente scenderà sotto i 40 milioni di euro; poi, c’è anche la concorrenza, con il Manchester United, ad esempio, che già da tempo sembra aver messo gli occhi su Scalvini.

L’opinione di Passione Inter

Scalvini sarebbe il profilo perfetto per far partire un nuovo ciclo difensivo in casa Inter. Marotta e Ausilio lo sanno bene, ma è chiaro che l’operazione va valutata con attenzione. I nerazzurri possono permettersi pochi investimenti di alto livello e, per questo motivo, le riflessioni da fare sono diverse. In ogni caso, l’importanza e la volontà di avere un reparto arretrato di alto livello è chiara, come dimostra l’operazione Pavard.