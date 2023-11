Ausilio loda Zhang: “C’è un’idea sbagliata su di lui. Ecco perché”

Piero Ausilio ha parlato a 360 gradi del mondo Inter ai microfoni di Radio TV Serie A, soffermandosi anche sul presidente nerazzurro Steven Zhang. Queste le sue parole:

“C’è un’idea sbagliata su di lui. Zhang non ha cultura tecnica del calcio o sulla qualità dei giocatori. Questo permette ai dirigenti e all’allenatore di fare il proprio lavoro. Ma lui è molto vicino, si informa di tutto e guarda tutte le partite. E’ in contatto continuo con noi. Anche dove sono stati commessi errori, la sua mentalità ci dà tranquillità. Ad esempio con Skriniar e la sua mancata vendita. Lui guarda subito oltre. E’ giovane e imprenditore e ha una visione molto ampia e ti lascia lavorare, sicuro, per esprimere le tue qualità”.