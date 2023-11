Lautaro Martinez è uno dei pilastri dell’Inter, ma il suo arrivo in nerazzurro è stato seriamente a rischio. Il retroscena di mercato è stato raccontato da Piero Ausilio a Radio TV Serie A. Queste le parole del direttore sportivo nerazzurro:

“La trattativa per Lautaro è stata particolare. Era già dell’Atletico Madrid, ma io presi un aereo cercando di recuperare una situazione persa al 99%. Sono stati 4 giorni pazzeschi, mancava solo l’accordo tra Atletico e Racing. C’era una clausola che Lautaro non voleva esercitare perché voleva far guadagnare di più al Racing. Fu un grande lavoro di squadra e mi diede una grande mano Zanetti. C’era anche Milito come dirigente del Racing. Il presidente del Racing era durissimo, la sera dell’accordo Lautaro fece tripletta in Coppa, ci costò di più ma alla fine portai a casa il giocatore”.