Ausilio DURO su Lukaku: ecco com’è andata la TELEFONATA di luglio

Piero Ausilio è tornato a parlare del mancato ritorno di Lukaku all’Inter, non risparmiando alcune critiche al comportamento dell’attuale attaccante della Roma. Questo il suo racconto su quanto accaduto a luglio:

“Più grande delusione della mia carriera? Lukaku è parte del passato. Abbiamo vinto insieme uno scudetto meraviglioso, è stato una plusvalenza meravigliosa e anche un paio di finali perse. Preferisco non parlare della telefonata con lui. Posso dire solo che ci deve essere sempre educazione e rispetto. E sono mancate. Sai quante trattative non vanno in porto? Ma se c’è rispetto non c’è problema. Quando invece ci si nasconde e non si risponde al telefono, allora lì pensi che sia il momento di voltare pagina. Con lui è chiusa dall’8 luglio, ricordo perfettamente la data. La telefonata con lui è stata breve e decisa. Dopo diversi tentativi di chiamarlo nei giorni precedenti”.