Ora l’Inter ha riscoperto Asllani: ecco come lo utilizzerà Inzaghi

L’avventura di Kristjan Asllani all’Inter ha vissuto finora di molte ombre e poche luci, ma l’albanese ora sembra potersi ritagliare il suo spazio in rosa. Merito dell’ottimo ingresso contro la Roma e di quel lancio che ha smarcato Dimarco per l’assist a Thuram.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, Asllani ha rischiato di lasciare l’Inter in estate, ma ora Inzaghi sembra pronto a utilizzarlo con costanza, inserendolo a pieno nelle rotazioni nerazzurre. Secondo il quotidiano romano, l’albanese sarà l’alternativa a Calhanoglu con maggiore costanza, con il turco che potrà così riposarsi maggiormente.

Un passo in avanti netto rispetto alle prospettive di inizio stagione. Il merito è dello stesso Asllani: Inzaghi ha visto in lui l’atteggiamento giusto e la voglia di fare bene, che servono per poter giocare nell’Inter, e che in passato sono probabilmente mancati.

L’opinione di Passione Inter

Il popolo nerazzurro nutre sempre grande interesse verso Asllani ed è sempre desideroso di vederlo giocare maggiormente. Inzaghi, però, non è mai sembrato convinto nel concedergli continuità e lo stesso giocatore non ha sempre convinto. Il lancio contro la Roma potrebbe essere la svolta tanto attesa.