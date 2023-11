Handanovic torna all’Inter: c’è la conferma di Ausilio

Samir Handanovic ha lasciato l’Inter e il calcio giocato la scorsa estate, ma la sua avventura in nerazzurro non sembra essersi chiusa del tutto. Infatti, per l’ex portiere sloveno sembra essere pronto un ruolo all’interno dello staff nerazzurro. Lo ha confermato Piero Ausilio, nel corso dell’intervista a Radio TV Serie A.

Queste le sue parole:

“A prescindere da Onana, avevamo già scelto di non proseguire con Handanovic. Ma con Samir c’è un grande rapporto. Non a caso resterà a lavorare con noi. Per lui è già pronto un progetto nei prossimi 2 anni con lui”.