Inter, Martinez anticipa le visite mediche: quando sarà ufficiale

Josep Martinez ha una voglia matta di Inter e non vede l’ora di posare per la prima volta coi nuovi colori addosso. L’estremo difensore spagnolo, che si trasferirà in nerazzurro per un affare da 13 milioni di euro più 2 di bonus, già questo weekend sarà a Milano.

Il portiere classe 1998, preferito nel rettilineo finale a Bento, ha anticipato le visite mediche inizialmente in programma per l’inizio della prossima settimana e nelle prossime ore sosterrà per intero l’iter medico. Una volta superate le visite, passerà in sede per la firma ufficiale sul nuovo contratto.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, se non vi dovessero essere intoppi nei prossimi step, nella giornata di lunedì 1° luglio il trasferimento di Josep Martinez dal Genoa all’Inter potrebbe già diventare ufficiale.