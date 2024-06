Le 10 cessioni dell’Inter che sbloccano il colpo Gudmundsson

Dopo qualche settimana di stallo, il nome di Albert Gudmundsson è tornato in cima alla lista dei pensieri dell’Inter. Complici gli ottimi rapporti con il Genoa, da cui il club nerazzurro ha appena portato a termine l’acquisto di Josep Martinez, nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo tentativo.

L’Inter non demorde ed ha intenzione di riproporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, così da rinviare al prossimo anno il costo del cartellino dell’islandese quotato sui 35 milioni di euro. Prima di sferrare l’assalto, secondo quanto scritto da Tuttosport, la società interista dovrà cedere una serie di calciatori sulla lista partenti.

Si tratta di dieci giocatori di proprietà nerazzurra, alcuni considerati veri e propri esuberi come Radu, Vanheusden, Agoumé e Correa; altri, invece, giovani talenti da piazzare in prestito con recompra come Filip Stankovic, Oristanio, Satriano, e i fratelli Esposito. Infine Marko Arnautovic, l’attaccante considerato non più centrale per la prossima stagione che andrebbe a liberare la casella individuata in avanti per fare spazio a Gudmundsson.