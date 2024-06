Gudmundsson insieme a Carboni: l’Inter sogna la formula fantasia

Definitivo l’affare Josep Martinez, l’Inter si è messa in testa di lavorare sin da subito sul secondo colpo dal Genoa. Il grande obiettivo dei nerazzurri rimane ovviamente Albert Gudmundsson che nell’attuale organico andrebbe a prendere il posto di Marko Arnautovic. Proprio la cessione dell’austriaco, infatti, sarà necessaria per sferrare l’attacco decisivo all’islandese.

La novità, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è che il sacrificio di Valentin Carboni potrebbe non essere più così indispensabile per arrivare a Gudmundsson. L’Inter vorrebbe infatti replicare con il Genoa lo stesso affare che un anno fa portò Frattesi in nerazzurro, strappando dunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno.

L’argentino classe 2005, a quel punto, verrebbe sicuramente valutato da Simone Inzaghi durante il ritiro estivo e potrebbe rimanere come quinto attaccante al netto dell’approdo di Gudmundsson. Dinnanzi alla richiesta dello stesso Carboni di avere più spazio, però, non è escluso che possa arrivare un nuovo prestito davanti alle offerte di Fiorentina e Lazio in particolare.