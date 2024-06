La Coppa America fa ricca l’Inter: 40 milioni per Valentin Carboni

Forte della qualificazione già ottenuta coi due successi delle prime due giornate, questa notte – nel match in programma contro il Perù – l’Argentina potrebbe chiudere la fase a gironi con un po’ di turnover in campo.

Tra i volti più attesi, come ribadito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è ovviamente l’interista Valentin Carboni. Il ragazzo, atteso all’esordio in Coppa America, potrebbe addirittura essere lanciato dal commissario tecnico Lionel Scaloni dal primo minuto.

Ad ogni modo, l’effetto Coppa America di riflesso sta facendo il bene dell’Inter. La grande considerazione che si è generata intorno al classe 2005 inevitabilmente ha fatto schizzare in alto anche la valutazione del suo cartellino, arrivata ora sui 40 milioni di euro.

Simone Inzaghi, nonostante la complessità tattica a collocare Carboni in un 3-5-2, ha intenzione di valutare da vicino durante il ritiro estivo l’attaccante prima di decidere sul suo futuro. Difficile che possano arrivare offerte per la cessione a titolo definitivo da 40 milioni a salire, più semplice invece che Fiorentina e Lazio possano rifarsi sotto con una proposta per il prestito.