Il nuovo Bisseck ad un passo dall’Inter: operazione ai dettagli

L’Inter sta per aggiudicarsi un altro colpo a titolo definitivo dopo quello già messo a segno con il Genoa per Josep Martinez. Grazie ad una trattativa messa in piedi in poco tempo, il club nerazzurro è riuscito a strappare il sì del Betis per la cessione del giovanissimo Alex Perez.

Un altro colpo alla Bisseck, come lo ha definito questa mattina La Gazzetta dello Sport per via dei contorni simili dell’operazione, giunto finalmente ai dettagli. Ad inizio della prossima settimana, infatti, l’Inter dovrebbe con ogni probabilità completare una volta per tutte l’affare con gli spagnoli utilizzando la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro.

Il difensore classe 2006 verrà successivamente aggregato alla prima squadra e valutato direttamente da Simone Inzaghi durante il ritiro estivo. L’approdo di Alex Perez, oltre a quello di Topalovic e al forte interesse per Leoni della Sampdoria, conferma la linea verde subito imposta da Oaktree.