Romano avvisa l’Inter: “Offerta dall’Arabia per Pavard”

L’Arabia Saudita sta per tornare a disturbare le manovre dei club europei. Nelle scorse ore, ad esempio, un tentativo è stato fatto nei confronti di Benjamin Pavard, difensore centrale dell’Inter attualmente impegnato all’Europeo di Germania con la Nazionale Francese.

Come riferito dall’esperto Fabrizio Romano, la Saudi Pro League ha tentato un primo approccio con gli agenti di Pavard durante l’ultima settimana, ricevendo in cambio una risposta decisa. Il difensore dell’Inter, infatti, ha subito chiuso le porte all’interesse arabo.

Pavard è reduce da una grandissima stagione all’Inter e non ha alcuna intenzione di lasciare Milano dopo un solo anno. In questo momento della sua carriera, inoltre, non è in programma un addio al calcio europeo.

Questa la notizia ripresa da Romano: “La Saudi Pro League ha avuto dei contatti con gli agenti di Benjamin Pavard in questa settimana, ma lui ha subito deciso di chiudere. Pavard non ha voluto nemmeno parlare con i club sauditi”.