L’Inter sfida Benzema: svelata l’amichevole contro l’Al-Ittihad

E’ stata svelata una delle possibili amichevoli di prestigio in programma la prossima estate per l’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero incontrare a pochi giorni dal via ufficiale del campionato di Serie A l’Al-Ittihad di Karim Benzema.

Come rivelato da Monzanews, la sfida amichevole tra Inter e Al-Ittihad – che andrebbe difatti a chiudere la fase di pre-campionato – dovrebbe giocarsi il prossimo 7 agosto 2024 all’U-Power Stadium di Monza.

In attesa di ufficialità da parte del club nerazzurro, si tratta senza dubbio di una sfida affascinante contro uno dei migliori attaccanti degli ultimi 15 anni come Benzema.