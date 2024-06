Spalletti in conferenza: la scelta UFFICIALE su Dimarco e Bastoni

Mancano meno di 24 ore ai primi ottavi di finale degli Europei di Germania 2024. Ad inaugurare la fase ad eliminazione diretta, sarà la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti impegnata domani pomeriggio alle 18.00 contro la Svizzera di Yann Sommer.

Una partita a cui gli Azzurri giungono con tante incognite di formazione, a partire dalla difesa dove a preoccupare nelle scorse ore sono state soprattutto le condizioni degli interisti Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. A tal proposito, il commissario tecnico ha fatto chiarezza in occasione della conferenza stampa di quest’oggi.

Spalletti ha per prima cosa rassicurato i tifosi su Bastoni: “Ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo perché oggi ha fatto quasi tutto con i compagni anche se è ancora da monitorare. Vedremo stanotte come andrà. Calafiori squalificato? Al suo posto giocherà Mancini, un destro a destra e un mancino a sinistra”.

Brutte notizie invece per Dimarco che non sarà dell’incontro, come ammesso dal Ct: “Non è recuperabile per domani. Volete sapere se giocheremo con la difesa a quattro? Giocheremo con qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro perché dovremo essere più offensivi dell’ultima partita, creare di più”.