“Inter su Calafiori”: beffa Juve e affare da 45 milioni

Il difensore rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A potrebbe presto diventare un obiettivo dell’Inter. Riccardo Calafiori, che in Nazionale sta confermando quanto di buono fatto nel corso dell’ultima stagione con la maglia del Bologna, rientra comprensibilmente tra quei profili a cui il club nerazzurro guarda in vista del futuro.

Molto simile per caratteristiche ad Alessandro Bastoni, Calafiori ha disputato al fianco del centrale interista i primi tre match ufficiali degli Azzurri agli Europei di Germania 2024. Un feeling ancora da affinare, soprattutto per via della posizione da centrale di difesa quasi mai ricoperta in carriera dal difensore nerazzurro in una linea a 3.

In vista della scadenza del contratto di Acerbi e de Vrij fissata nel giugno 2025, Calafiori potrebbe in effetti rientrare in quella rosa di difensori su cui l’Inter potrebbe puntare forte per il futuro. Difficile, invece, che i nerazzurri possano inserirsi subito nella corsa al centrale di proprietà del Bologna.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato dal giornalista Fabio Santini su TV Play, proprio l’Inter potrebbe giocare un brutto scherzo alla Juventus per Calafiori: “Oggi lo compri per non meno di 45 milioni, si era partiti da una quotazione di 20 milioni. La Juventus lo cerca, ma occhio all’Inter e anche alla Premier League. La quotazione salirà ancora”.