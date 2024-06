Annunciato l’erede di Calhanoglu: “L’Inter lo ha bloccato”

Sebbene il rischio per il momento scongiurato grazie alla smentita dello stesso calciatore, l’Inter almeno per qualche ora nei giorni scorsi ha temuto seriamente di poter perdere sul mercato Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco negli ultimi mesi è entrato nel mirino del Bayern Monaco, ma – nonostante i colloqui avuti dal suo agente con i tedeschi – ha giurato fedeltà alla maglia nerazzurra con un comunicato ufficiale.

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabio Santini su TV Play, l’Inter aveva già bloccato un potenziale sostituto di Calhanoglu per non farsi trovare impreparata in caso di spiacevoli sorprese. Si tratta di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo di proprietà del Parma che il prossimo anno potrà farsi apprezzare in Serie A.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “Calhanoglu? L’Inter non scende sotto i 70 milioni, sapendo benissimo che il Bayern lo vuole fortemente. Non a caso l’Inter si è precipitata su Bernabé del Parma bloccandolo. A 70 milioni andrà via, nonostante le smentite. Calhanoglu è andato a battere cassa dopo che Lautaro ha chiesto l’aumento del suo ingaggio”.