Tutti pazzi per il gioiello dell’Inter: TRIPLA offerta in Serie A

Tra i talenti di proprietà dell’Inter più in evidenza nell’ultima stagione, rientra senza alcun dubbio il nome di Filip Stankovic. L’estremo difensore serbo, figlio di Dejan, dopo un biennio di crescita in Olanda con la maglia del Volendam, si è resto protagonista a Genova di una grande stagione con la Sampdoria.

Nei colloqui dei giorni scorsi, tra l’altro, il club blucerchiato ha ribadito ai nerazzurri il proprio interesse nei confronti del classe 2002 che tornerebbe volentieri in prestito in Liguria. A frenare l’affare, però, potrebbero essere le numerose proposte ricevute dall’Inter anche in Serie A.

Tra queste, su tutte, spiccano le offerte di Empoli e Venezia. I toscani in particolare saranno chiamati a sostituire il ritorno di Caprile dal prestito al Napoli e potrebbero puntare sul giovane interista. Assai complicata, invece, la possibilità di un approdo al Genoa.

Il Grifone, che sta per cedere Josep Martinez proprio all’Inter, vede in Stankovic il profilo ideale per sostituire lo spagnolo. Ad ostacolare l’operazione, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe essere il forte legame che si è instaurato nell’ultimo anno tra il giovane estremo difensore serbo e i tifosi della Sampdoria.