Summit di mercato Inter-Sampdoria: tutti i nomi sul tavolo

L’asse Milano-Genova inizia a scaldarsi sempre di più, giorno dopo giorno. Oltre all’operazione in dirittura d’arrivo con il Genoa per Josep Martinez e il grande sogno Albert Gudmundsson, l’Inter continua a lavorare per una serie di affari da realizzare insieme alla Sampdoria.

Nella giornata di ieri, infatti, il ds dei blucerchiati Pietro Accardi ha fatto visita alla sede del club nerazzurro per discutere di più trattative. Sul tavolo, innanzitutto, il nome di Giovanni Leoni, difensore della Sampdoria che piace all’Inter. Sul classe 2006, quotato intorno ai 5 milioni di euro, la concorrenza sembra essere elevatissima, in Italia e non solo.

Ad agevolare l’operazione, però, potrebbero essere gli ottimi rapporti tra le due società. Come riportato da Il Secolo XIX, a Genova potrebbero infatti finire diversi giovani nerazzurri. Difficile un ritorno per Sebastiano Esposito, vicino al prestito all’Empoli. Più possibilità, invece, per il fratello minore Pio, che in Serie A piace al Torino.

Inter e Sampdoria hanno poi discusso di altri profili che potrebbero finire in Liguria in prestito: dal difensore centrale Fontanarosa al terzino Zanotti, fino ad arrivare a Filip Stankovic che potrebbe tornare sempre con la formula del prestito a difendere i pali blucerchiati anche nella prossima stagione.