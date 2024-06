Gudmundsson-Inter, l’annuncio del presidente: “Possibilità di scambio”

Chiuso il colpo Josep Martinez, che settimana prossima sosterrà anche le visite mediche a Milano, l’Inter è pronta a tornare alla carica per un altro obiettivo in casa Genoa. Si tratta di Albert Gudmundsson, attaccante individuato per allungare il reparto avanzato insieme a Taremi e che potrebbe prendere all’interno dell’organico il posto attualmente occupato da Marko Arnautovic.

A proposito delle indiscrezioni tra l’Inter e l’islandese, quest’oggi il presidente del Genoa Zangrillo ai microfoni di Calciomercato.it si è espresso così: “Addio Gudmundsson e Retegui? Io non ho questo ruolo nel Genoa. Mi sembra che il nostro amministratore delegato abbia detto che noi prendiamo in valutazione delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini”.

Questo, invece, il commento sull’affare Martinez–Inter: “Leggo questo, però il mercato non è ancora iniziato. Lo leggo come un’anticipazione, mi dispiacerebbe molto perché è uno straordinario ragazzo. E’ partito quasi per caso in Serie B, ha fatto uno straordinario campionato in Serie A. Buon portiere, merce rara, è bravissimo con i piedi. Anche lì cercheremo di fare il nostro meglio per ragionare in modo coerente e non essere la boutique di nessuno”.