L’Inter sul gioiello della Serie B: fissato il prezzo

Da Modena giungono conferme in merito all’interesse dell’Inter per Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 che sta convincendo in Serie B. Secondo La Gazzetta di Modena, il giovane transalpino è finito nel mirino di diversi club di massima serie, compresi quelli più importanti.

Dopo le voci estive che lo accostavano a Milan e Juventus per le rispettive seconde squadre, ora è l’Inter ad aver manifestato un concreto gradimento. Il giocatore è diventato un elemento imprescindibile nello schieramento di mister Sottil, ed è proprio questa continuità di rendimento ad aver attirato l’attenzione dei nerazzurri.

Il club gialloblù però ha già fatto sapere di non voler privarsi del proprio gioiello durante questa sessione di mercato. La valutazione del cartellino oscilla fra i 6 e gli 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare nei mesi a venire se il francese continuerà a mettere in mostra le proprie qualità tecniche abbinate a doti fisiche importanti.

Non mancano comunque le alternative per il futuro del centrocampista. Oltre all’interesse dall’Italia, si registrano contatti anche dall’estero: il PSV Eindhoven e il Villarreal sarebbero attualmente in posizione privilegiata. La situazione resta aperta e nessuna soluzione può essere esclusa.