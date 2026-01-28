Luis Henrique in bilico, il futuro dipende dall’arrivo di Perisic
Il brasiliano potrebbe lasciare già a gennaio
Il futuro di Luis Henrique all’Inter rimane incerto. Mentre si attende il rientro di Dumfries, previsto entro fine febbraio o al massimo inizio marzo, la posizione del brasiliano continua a essere oggetto di valutazioni da parte della società.
L’intenzione iniziale sarebbe quella di puntare ancora sull’ex Marsiglia. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, qualora Perisic dovesse effettivamente tornare a vestire la maglia nerazzurra, non si può escludere una cessione del giocatore già nella finestra invernale di mercato.
Sul fronte delle possibili destinazioni, più del Besiktas sembra farsi avanti il Bournemouth, club inglese disposto ad acquistare il calciatore a titolo definitivo. Di fronte a un’offerta ritenuta adeguata e con l’eventuale arrivo del croato, difficilmente la dirigenza nerazzurra si opporrebbe alla partenza del brasiliano.
La situazione rimane dunque aperta, legata in gran parte agli sviluppi della trattativa per il ritorno di Perisic. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il destino di Luis Henrique e gli equilibri sulla fascia dell’Inter.