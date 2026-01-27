Dove vedere Borussia Dortmund-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Borussia Dortmund-Inter, 8^ giornata Champions League

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l‘Arsenal, eccoci finalmente all’ottava e ultima giornata della fase campionato della Uefa Champions League. Questo mercoledì 28 gennaio alle 21.00, infatti, è in programma il match tra Borussia Dortmund-Inter presso il Signal Iduna Park. Gara importante per i nerazzurri per cercare il miglior piazzamento possibile in ottica playoff, considerate le speranze ormai residue di entrare direttamente tra le prime otto.

Borussia Dortmund-Inter, dove vederla: Sky o Prime Video?

Borussia Dortmund-Inter, match dell’ottava e ultima giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Borussia Dortmund-Inter, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

