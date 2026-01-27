27 Gennaio 2026
Probabili formazioni Borussia Dortmund-Inter: chance per Frattesi?
Le possibili scelte di Kovac e Chivu
Siamo giunti all’appuntamento con la fase campionato di questa edizione della Champions League. Mercoledì 28 gennaio alle ore 21.00, al Signal Iduna Park di Dortmund, andrà in scena l’atteso big match tra Borussia Dortmund-Inter. Una gara che Chivu vorrà onorare al meglio delle proprie possibilità per lasciarsi alle spalle le tre sconfitte di fila rimediate nelle ultime tre gare.
Di seguito le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter:
28 Gennaio 2026 – 21:00
Signal Iduna Park, Dortmund
Borussia Dortmund 3-4-3
Formazione1 – Kobel 23 – Can 3 – Anton 4 – Schlotterbeck 2 – Couto 7 – Bellingham 8 – Nmecha 26 – Ryerson 27 – Adeyemi 9 – Guirassy 10 – Brandt Niko Kovac
Panchina
33 Meyer, 28 Anselmino, 39 Mane, 5 Bensebaini, 17 Chukwuemeka, 14 Beier, 21 Silva
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Svensson
indisponibili
Drewes, Ozcan, Sabitzer
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 16 – Frattesi 23 – Barella 8 – Sucic 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 35 Darmian, 30 Carlos Augusto, 6 De Vrij, 43 Cocchi, 17 Diouf, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Arbitro: Istvan Kovacs
Assistenti: Marica – Tunyogi
Quarto Uomo: Szabolcs Kovacs
Var: Dieperink AVar: Kwiatkowski