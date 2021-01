GdS – L’Inter guarda al mercato interno: il punto sui rinnovi di Bastoni e Lautaro

In quella che può già essere definita come la sessione di mercato più complicata degli ultimi anni per l’Inter, Ausilio e Marotta hanno scelto quantomeno di portarsi avanti con dei rinnovi particolarmente importanti. Stiamo parlando di quelli che riguardano Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, come certificato dal fatto che i rispettivi agenti nella giornata di ieri hanno fatto visita presso la sede nerazzurra di viale della Liberazione ai due dirigenti. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, anche su questo fronte i rubinetti societari al momento sono chiusi, ma era comunque importante gettare delle solide basi.

RINNOVO LAUTARO – L’argentino andrà in scadenza nel giugno 2023 ed ha attualmente un contratto da 2,5 milioni di euro più quella famosa clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solamente nei primi dieci giorni di luglio. Gli agenti Beto Yaqué e Rolando Zarate, volati dall’Argentina a Milano, non hanno intenzione di scendere sotto i 7,5 milioni, mentre l’offerta nerazzurra si è fin qui fermata sui 5. L’entourage del Toro sta facendo leva su quella proposta virtuale da 10 milioni che il Barcellona avrebbe fatto la scorsa estate per convincere la dirigenza ad alzare la posta.

RINNOVO BASTONI – Anche in questo caso il centrale azzurro andrà in scadenza nel 2023. Ieri Ausilio e Marotta hanno incontrato anche il suo agente Tullio Tinti e in questo caso l’impressione è che si possa arrivare più facilmente ad un’intesa. Rispetto agli 1,5 milioni dell’attuale ingaggio l’obiettivo è di arrivare almeno a raddoppiare, anche se ci sarà tempo e modo di discutere in maniera ancor più approfondita del nuovo contratto.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<