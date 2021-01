Altobelli: “La LuLa tra le migliori coppie in Europa. Con Vidal e Barella al top l’Inter è in pole per lo scudetto”

Grande storico attaccante dell’Inter, Alessandro Spillo Altobelli questa mattina è stato intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ex centravanti nerazzurro ha parlato soprattutto delle ambizioni scudetto da parte della formazione di Antonio Conte, riposta in buona parte nei gol della straordinaria coppia di attaccanti composta da Lautaro Martinez e Lukaku, ma anche nell’ottimo momento di forma che stanno vivendo Barella e Vidal.

Le sue dichiarazioni: “Senza nulla togliere alla Juve di Ronaldo e Morata o al Milan di Ibra, la miglior coppia di attaccanti d’Italia è quella dell’Inter: Lukaku e Lautaro sono il meglio che si possa desiderare per chi ha grandi ambizioni. Sono attaccanti complementari, micidiali in area di rigore ma anche bravissimi a mettersi a disposizione della squadra sia partecipando al palleggio offensivo sia sacrificandosi in fase di non possesso. E poi sono molto altruisti, si cercano continuamente, giocano l’uno per l’altro. Questo è un segnale forte anche per il resto della squadra. La Lu-La oggi è il top in Italia e anche tra le migliori coppie d’Europa”.

E ora l’Inter ha anche smesso di essere Lu-La dipendente.

“E questo è un motivo in più per spingere l’Inter a credere nello scudetto. Due grandi attaccanti da soli non bastano perché possono anche arrivare a 50 gol di coppia in un campionato, ma per lo scudetto ne servono almeno 80-90. E quest’anno tutti stanno dando un grande contributo. Del resto l’Inter ha un solo modo per migliorare lo scorso campionato: vincere. E quest’anno si giocherà il titolo fino alla fine”.

Però il Milan non sembra avere cali di tensione.

“Il Milan sta facendo un campionato straordinario e ha un Ibra devastante. L’Inter risponde con Lukaku, che è una forza della natura e quando parte in velocità e potenza diventa impossibile da fermare. E poi avete visto Barella? Oggi è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Se anche Vidal trova continuità, Conte sarà in pole per lo scudetto”.

