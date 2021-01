TS – Barella capitan futuro? L’Inter lo blinda e avvisa le big: vale più di 80 milioni!

Come certificato dalla classifica MVP di PassioneInter, Nicolò Barella è stato fino a questo momento il miglior calciatore della stagione nerazzurra. Contro la Juventus il centrocampista sardo ha coronato con il gol una delle sue più belle prestazioni da quando è arrivato a Milano, anche se nell’ultimo periodo aveva mostrato un comprensibile calo di lucidità rispetto ad inizio annata, oscurato per fortuna dalla sua infaticabile corsa che invece non ha mai fatto mancare come apporto alla squadra.

Come spiegato questa mattina da Tuttosport, tra i tanti calciatori che hanno visto crescere vertiginosamente il proprio valore, va menzionato soprattutto Nicolò Barella. Acquistato per 40 milioni dal Cagliari nell’estate 2019, adesso per strapparlo dall’Inter non ne basterebbero 80, fermo restando che l’obiettivo del club è di trattenere il centrocampista il più a lungo possibile. A tal proposito, si vocifera che proprio il centrocampista sardo sia l’indiziato numero uno per il ruolo di futuro capitano dell’Inter, per la gioia dei tanti tifosi nerazzurri che lo considerano un vero idolo.

