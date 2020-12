CdS – Inter, inevitabile un nuovo arrivo a gennaio: serve un centrocampista

Sensi, Vecino, Nainggolan ed Eriksen: quattro nomi, quattro esuberi in unico reparto, il centrocampo, che alla vigilia della stagione sembrava il più ricco dell’intera Serie A. Ora, però, come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte si trova con la cosiddetta coperta corta anche in mezzo al campo per la sua Inter, con i vari Vidal, Barella e Gagliardini costretti agli straordinari.

Le rotazioni in mezzo al campo sono ridotte a cinque uomini, in cui è incluso anche Stefano Sensi, il quale però non dà le giuste garanzie dal punto di vista fisico. Sembra inevitabile, dunque, un intervento sul mercato per cercare una nuova figura da inserire nei ranghi del tecnico nerazzurro. La sensazione, inoltre, è che si tratti di un centrocampista prettamente difensivo, da piazzare davanti alla retroguardia meneghina.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<