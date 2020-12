TS – Inter, cambia il possesso palla: nerazzurri secondi per minuti con il pallone tra i piedi

L’Inter di Antonio Conte, fin dall’insediamento del tecnico sulla panchina nerazzurra, ha sempre privilegiato un lungo e ragionato possesso palla. Dalla scorsa stagione a quella in corso, secondo quanto riportato da Tuttosport, è però cambiato qualcosa: se nell’annata precedente i meneghini erano quinti per possesso palla con 28 minuti e 28 secondi a partita, dietro a Napoli, Juventus, Sassuolo ed Atalanta, oggi sono secondi con 30 minuti e 36 secondi, alle spalle dei bianconeri.

Inoltre, non solo sono aumentati i minuti con il pallone tra i piedi, ma anche come viene effettuato il possesso dei nerazzurri. Nella scorsa stagione, era più concentrato nella propria metà campo, mentre quest’anno (15 minuti e 35 secondi contro 15 minuti ed 1 secondo) il possesso palla dell’Inter avviene maggiormente nella metà campo avversaria, specialmente perché le squadre incontrate aspettano i nerazzurri. Diventa necessario, dunque, aumentare il raggio d’azione per costruire occasioni pericolose.

