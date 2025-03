L’Inter lo riporta a casa: nuovo centrocampista per Inzaghi

I movimenti dell’Inter a centrocampo per la prossima estate non dovrebbero esaurirsi a Petar Sucic, il centrocampista croato già bloccato per giugno. Il club nerazzurro, infatti, ha intenzione di aggiungere almeno un altro innesto nella mediana di Simone Inzaghi. Mentre in uscita rimangono caldi i nomi di Davide Frattesi e Kristjan Asllani, entrambi dati in partenza.

I primi due profili seguiti dall’Inter sono quelli di Nico Paz e Samuele Ricci, entrambi non privi di ostacoli. Nel caso del fantasista argentino ci sarà da convincere soprattutto il Real Madrid, considerato il pressing esercitato dal Como sugli spagnoli per tenerlo ancora per un’altra stagione. Sul centrocampista del Torino, invece, pesa la valutazione di Cairo tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Un’alternativa low cost ma che non dispiace affatto a Simone Inzaghi, come scritto da Calciomercato.com, porta al nome di Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna è ancora legato all’Inter da una recompra da 12 milioni di euro da esercitare entro l’estate 2025. Il suo ritorno in maglia nerazzurra, assai gradito ad Oaktree per la giovane età, potrebbe aggiungere fisicità e qualche gol in più dai centrocampisti.