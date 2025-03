Inter decisa su Arda Guler: c’è il primo ok

Nel processo di ringiovanimento che l’Inter vuole attuare nel corso della prossima estate uno degli obiettivi è l’inserimento di un talento in rampa di lancio, che possa essere una risorsa preziosa sia per il presente che per il futuro. La zona di campo in cui c’è più bisogno di questo innesto potrebbe essere la trequarti con due nomi segnato sul taccuino che sono quelli di Nico Paz e Arda Guler.

Per entrambi ci sarà da fare i conti con un club prestigioso come il Real Madrid: sull’argentino la strada si fa sempre più in salita perché la società spagnola non vuole perderne il controllo e potrebbe lasciarlo un altro anno a Como. Il secondo invece è diventato nell’ultimo periodo una delle prime scelte dell’Inter che vede in lui quel possibile elemento di qualità in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Nella rosa nerazzurra allenata da Simone Inzaghi ad oggi manca infatti un calciatore con queste caratteristiche ed è per questa ragione che l’Inter sta puntando con sempre più decisione sul profilo di Arda Guler. Secondo Tuttosport, il fantasista turco classe 2005 sarebbe disponibile a cambiare aria visto il poco spazio a Madrid e potrebbe quindi accettare la corta della Beneamata per crescere in Serie A.