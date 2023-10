Inter proiettata sul mercato di gennaio: si studia il colpo in attacco

L’ottimo avvio di stagione sta creando grande ottimismo in tutto il mondo Inter. La rosa nerazzurra sembra in grado di competere con qualsiasi avversario e in Europa il passo avanti a livello di mentalità sembra essere netto. Per questo motivo, la società starebbe già pensando a migliorare il reparto che presenta maggiori criticità: l’attacco.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le rotazioni sono corte, specie dopo il lungo infortunio di Arnautovic. Per questo motivo, non si possono escludere a prescindere dei possibili movimenti di mercato a gennaio. Nelle ultime ore, infatti, si è rincorsa la voce di un interessamento per Taremi del Porto.

L’attaccante iraniano era già stato accostato ai nerazzurri in estate e il suo contratto è in scadenza a giugno. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma non sono da escludere novità nelle prossime settimane. Inzaghi potrebbe avere un nuovo innesto.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha carenza di giocatori in attacco e, anche con il rientro di Arnautovic, rimarrebbero dubbi sui sostituti, che non sembrano essere all’altezza dei titolari. Inserire Taremi nell’attacco nerazzurro vorrebbe dire alzare di molto il livello, sebbene si tratterebbe di un’operazione tutt’altro che semplice, specie a gennaio.