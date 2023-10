Ranking UEFA, l’Inter sale ancora: sorpasso in vista su una big di Premier

Si è concluso il secondo turno di Champions League, con l’Inter che ha portato a casa una preziosa vittoria sul Benfica. Un risultato molto utile anche nell’ottica del ranking UEFA, con i nerazzurri che avanzano ancora e ora distano solo un punto dal Manchester United settimo.

Nelle prossime giornate, inoltre, la squadra di Inzaghi può guardare anche al sorpasso sul Chelsea. I londinesi sono a quota 96 punti, ma non partecipando alle coppe europee in questa stagione, non potranno avanzare.

Questa la classifica aggiornata:

Manchester City 128 punti Bayern Monaco 124 Real Madrid 110 PSG 99 Liverpool 96 Chelsea 96 Manchester United 89 INTER 88 Lipsia 85 Siviglia 84 Roma 82 Juventus 80 Barcellona 76 Borussia Dortmund 73 Atletico Madrid 72 Napoli 69

—-

26. Atalanta 55

—-

32. Milan 49



Ricordiamo che il ranking UEFA è molto importante anche in ottica qualificazione al nuovo Mondiale per Club a cui l’Inter è sempre più vicina.