L’Inter accelera sul mercato: colpo quasi ufficiale

L’Inter si prepara a chiudere la prima operazione della sessione invernale. Nel mirino c’è Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato. L’affare è ormai ai dettagli finali e l’accordo dovrebbe essere ufficializzato a breve. Il giovane talento croato resterà però in patria fino al termine della stagione in corso, prima che il club nerazzurro decida quale sarà il percorso migliore per la sua crescita.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club di viale della Liberazione ha battuto la concorrenza di due squadre importanti. Sia il Marsiglia che il Barcellona avevano infatti chiesto informazioni sul giocatore già da tempo, ma l’accelerata interista ha fatto la differenza. Determinante l’intesa trovata con l’entourage del ragazzo, che ha permesso ai nerazzurri di superare le rivali.

Parallelamente, la dirigenza continua a sondare diverse piste per rinforzare la fascia destra. Chivu ha lasciato intendere nella conferenza stampa prima della partita con il Napoli di attendere un aiuto dalla società per fronteggiare l’emergenza su quella zona del campo. Il tecnico non lo ha detto apertamente, ma gli indizi disseminati sono stati piuttosto chiari. Sebbene alcune dichiarazioni pubbliche lascino trapelare pochi movimenti in questa finestra, dietro le quinte il lavoro prosegue con discrezione.

L’obiettivo è garantire almeno un rinforzo sulla corsia laterale, dove la situazione attuale richiede interventi. Nel frattempo, l’arrivo di Mlacic rappresenta un investimento per il futuro, con la dirigenza che punta a costruire una rosa competitiva anche nelle prossime stagioni.