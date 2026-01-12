Le pagelle del Corriere su Inter-Napoli: Dimarco top, male Barella

Il pareggio contro il Napoli lascia sensazioni contrastanti in casa nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, il migliore in campo è stato Federico Dimarco, autore dell’apertura delle marcature. L’esterno ha meritato un 7 in pagella: “Secondo gol consecutivo, stavolta con il suo piede più raffinato. Sfonda ripetutamente a sinistra, insinuandosi tra Di Lorenzo e Beukema”.

All’opposto, Nicolò Barella è risultato il peggiore tra i nerazzurri con un 5. Il centrocampista ha ricoperto il ruolo più avanzato, lasciando a Calhanoglu e Zielinski il compito di gestire il gioco. “Il problema è che viene sovrastato da McTominay e non copre adeguatamente Lang sul 2-2″, si legge nel giudizio del quotidiano.

Per quanto riguarda Cristian Chivu, la valutazione si ferma a 6: “Ancora una volta, non vince uno scontro diretto, sprecando la chance di scappare. Almeno non perde e così il vantaggio in classifica resta invariato. Decisivi di due svarioni in difesa”.

Gli altri voti assegnati dal Corriere dello Sport vedono Sommer a 6, Bisseck 5,5, Akanji 5,5, Bastoni 5,5, Luis Henrique 6, Calhanoglu 6,5, Sucic senza voto, Zielinski 6, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto senza voto, Thuram 6, Esposito senza voto, Lautaro 5,5 e Bonny senza voto.