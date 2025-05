L’Inter si sta già preparando per il prossimo Mondiale per Club che avrà inizio a metà giugno negli Stati Uniti. L’obiettivo del club nerazzurro è di rinforzare subito l’organico, sfruttando la nuova finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025. Non solo per allungare una rosa che in questa stagione ha sofferto parecchi infortuni, ma anche per testare i nuovi acquisti in vista della prossima annata.

Con il riscatto di Zalewski e l’acquisto già bloccato di Sucic, a giugno potrebbero arrivare con ogni probabilità altri due calciatori. La prima trattativa, nonché quella più avanzata, porta a Luis Henrique del Marsiglia. Le parti dialogano da tempo e nei prossimi giorni potrebbero ridurre il gap di 5 milioni di euro tra offerta da 25 e domanda da 30 milioni.

Un secondo innesto, invece, dovrebbe arrivare nel reparto arretrato, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Tra i numerosi candidati accostati all’Inter resistono i nomi di De Winter, Lucumi e Beukema. Altre mosse legate soprattutto al centrocampo e all’attacco, invece, potrebbero essere rinviate ai mesi di luglio e agosto.