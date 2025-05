Futuro di Taremi in bilico: cambia la volontà dell’Inter

C’erano grandi aspettative sull’avventura di Mehdi Taremi all’Inter. L’attaccante iraniano è arrivato la scorsa estate a parametro zero e sembrava poter essere da subito un elemento importante dell’attacco nerazzurro. Così non è stato, ma le ultime settimane potrebbero aver riportato un po’ di speranza nei suoi confronti.

L’ingresso contro il Barcellona, con tanto di assist decisivo, e il rigore procurato a Torino, hanno mostrato un giocatore diverso, più vicino agli standard che ci si potevano aspettare dall’ex Porto. Ecco perché, come scrive Tuttosport, anche il suo destino in nerazzurro potrebbe essere cambiato.

Se fino a qualche settimana fa l’addio sembrava essere scontato, vista anche l’opportunità di ricavare una buona plusvalenza, ad oggi la volontà in casa Inter propenderebbe più verso una riconferma di Taremi, se non da terza punta, almeno come quarta opzione nel reparto a disposizione di Inzaghi. Molto potrebbe dipendere anche dal suo apporto nelle prossime tre gare.