Anticipati i match di Inter e Napoli: scoppia la polemica

Mancano due giornate al termine del campionato di Serie A e la tensione è alle stelle tra Inter e Napoli. I partenopei hanno un vantaggio minimo sui nerazzurri nella corsa Scudetto, ma tutto è ancora da decidere, con la possiblità di uno spareggio in caso di arrivo a pari punti.

Uno scenario che sta creando qualche problema per quanto riguarda il calendario dell’ultima giornata di Serie A. Lunedì prossimo, la Lega Serie A annuncerà gli orari ufficiali dell’ultima giornata di campionato, con la forte possibilità che le partite di Inter e Napoli posssano essere anticipate a giovedì 22 maggio

La decisione permetterebbe di lasciare uno slot libero il 25 maggio, per un’eventuale spareggio, in modo da concedere all’Inter una settimana di riposo in vista della finale di Champions League. Quest’ipotesi, però, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe suscitato polemiche, con il Napoli che sarebbe contrario all’anticipo della 38a giornata di Serie A.