L’Uefa paga i BONUS all’Inter: maxi tesoretto sul mercato

Fresca di qualificazione alla prossima finale di Champions League che disputerà contro il Psg a Monaco il prossimo 31 maggio, l’Inter quest’oggi incasserà ufficialmente dalla Uefa i bonus accumulati per le qualificazioni a quarti e semifinali.

Stando a quanto riferito da Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali Uefa recentemente consultati, l’organo presieduto da Ceferin dovrà versare nella giornata odierna quasi 30 milioni di euro al club nerazzurro. A ricevere questi bonus stabiliti per quarti e semifinali, per un totale di 160 milioni, saranno ben otto squadre. Questa la ripartizione:

Arsenal – 27,5 milioni di euro

Barcellona – 27,5 milioni di euro

Inter – 27,5 milioni di euro

PSG – 27,5 milioni di euro

Aston Villa – 12,5 milioni di euro

Bayern Monaco – 12,5 milioni di euro

Borussia Dortmund – 12,5 milioni di euro

Real Madrid – 12,5 milioni di euro

I 27,5 milioni di euro in arrivo per le casse dell’Inter corrispondono ai 12,5 del passaggio ai quarti e ai 15 per l’approdo in semifinale. Il premio per la qualificazione alla finalissima di Monaco, invece, verrà pagato dalla Uefa successivamente. Per cui, ai 27,5 milioni già citati, se ne aggiungeranno altri 18,5 milioni. Chi conquisterà il trofeo, infine, incasserà altri 6,5 milioni per la vittoria più ulteriori 4 per la qualificazione automatica alla Supercoppa Europea.