TS – Da Milik e Giroud alla permanenza di Pinamonti. La quarta punta dell’Inter passa dall’Europa: il punto

L’Inter pensa già al mercato e in particolare in attacco si prevedono dei movimenti in entrata. Per la prossima finestra di gennaio, Marotta ha intenzione di regalare ad Antonio Conte una quarta punta di livello che possa far rifiatare Lukaku nei momenti del bisogno. Oltre al brasiliano Marcos Paulo, per cui l‘ad nerazzurro avrebbe già avviato i contatti, nella testa del tecnico leccese ci sono sempre Milik e Giroud.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la quarta punta per l’Inter passa dall’Europa. Se continuerà il cammino in Europa, che sia Champions League o Europa League, allora i nerazzurri punteranno decisi su uno dei due nomi citati. Entrambi sono in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e rappresentano delle alternative importanti per Conte: Milik è valutato 18 milioni di euro ed è fuori dal progetto del Napoli, mentre Giroud dopo il poker al Siviglia potrebbe ritrovare più spazio al Chelsea.

Nell’ipotesi in cui i nerazzurri dovessero uscire totalmente dalle coppe, invece, non è da escludere la permanenza di Pinamonti. L’attaccante classe ’99 è stato fin qui utilizzato pochissimo e anche il suo futuro dipenda dal cammino della Beneamata in Europa.

