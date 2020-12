Transfermarkt – Lautaro Martinez e Lukaku nella top 40 dei calciatori più costosi al mondo

E’ sicuramente una bella soddisfazione per l’Inter vedere i propri centravanti, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, nelle prime posizioni come calciatori più costosi del pianeta. Il centravanti argentino, che ha fatto uno scatto importante, oggi vale ben 70 milioni di euro e si ritrova al 33esimo posto della classifica assoluta stilata dal sito leader Transfermarkt al pari di altri grandissimi calciatori del calibro di de Ligt, Valverde, de Jong, Sané, Werner, Giménez e Saul.

Per quanto riguarda il centravanti belga, reduce da quello che ha definito come il miglior momento di forma della carriera, la sua valutazione è schizzata sugli 85 milioni di euro. Nel confronto con gli altri calciatori, Lukaku attualmente si trova al quindicesimo posto al pari di Joshua Kimmich. Tenendo in considerazione solamente il campionato italiano, l’attaccante dell’Inter è il calciatore che vale più di chiunque altro. Segue Dybala al 23esimo posto con 80 milioni, poi Lautaro Martinez e de Ligt.

