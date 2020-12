Daily Express – Il Napoli dimezza il prezzo di Milik. Inter alla finestra, ma la concorrenza non manca

L’Inter pensa al mercato e per gennaio sono diversi i movimenti che si prevedono in entrata e in uscita. Marotta è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte, che chiede da tempo una quarta punta di livello. Un nome che piace in viale della Liberazione è quello di Arkadius Milik, ormai ai margini del progetto Napoli.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il club di De Laurentis avrebbe abbassato in modo sensibile le richieste per il polacco. Per privarsi dell’attaccante classe ’94 ora serviranno circa 15-18 milioni di euro, contro i 35-40 della scorsa estate, ma la concorrenza non manca. Oltre alla Juventus, infatti, anche il Tottenham è sulle tracce di Milik. Entrambe le squadre lo avevano già trattato in estate ed ora potrebbero tornare su di lui e approfittare dello sconto sul prezzo. L’Inter comunque resta alla finestra.

