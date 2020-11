TS – Inter, avanti tutta per Milik. Contatti con gli agenti: ecco le richieste del Napoli

E’ finita l’esperienza di Arek Milik al Napoli. Sbarcato nell’estate del 2016 a Castelvolturno per prendere la pesante eredità di Gonzalo Higuain, l’attaccante polacco è stato parecchio sfortunato all’inizio della sua esperienza in maglia azzurra, a causa della rottura dei due crociati che difatti lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi due stagioni. Nonostante tutto, l’ex calciatore Ajax ha comunque messo a segno numeri importanti in questi quattro anni, trovando 48 marcature in 122 presenze.

Stando a quanto scritto questa mattina da Tuttosport, dopo aver trattato la scorsa estate con Juventus, Roma e Fiorentina, in vista del mercato di gennaio è soprattutto nel mirino dell’Inter. Conte sta proprio cercando un vice Lukaku con le sue caratteristiche, per avere fisicità e centimetri in avanti quando comprensibilmente il belga non sarà presente. Per il centravanti, lasciato fuori dalla lista campionato e in scadenza di contratto, De Laurentiis continua a chiedere circa 20 milioni di euro.

Una richiesta sulla quale l’Inter vorrebbe lavorarci e che potrebbe quantomeno abbassare inserendo Matias Vecino – giocatore assai gradito a Gattuso – all’interno dell’operazione. Qualora il Napoli non dovesse accettare contropartite, allora il club nerazzurro per avere Milik dovrebbe mettere a segno una cessione illustre: sull’elenco delle uscite i nomi più caldi riguardano lo stesso uruguagio, Eriksen o ancora Nainggolan. Nel frattempo i dirigenti interisti hanno già avviato in contatti con gli agenti del polacco.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<